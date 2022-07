Luís Montenegro critica Governo e diz que a reforma florestal falhou

Luís Montenegro criticou ainda António Costa por não ter dado seguimento à compra de dois aviões de combate aos incêndios em 2016.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta segunda-feira que a reforma florestal "falhou" e criticou António Costa por não ter dado seguimento à compra de dois aviões de combate aos incêndios em 2016 iniciado pelo governo PSD/CDS-PP.

"Não é retirar aproveitamento político dos incêndios. É cuidar do que é público, do que é de todos. É preciso dizer que reforma florestal que o governo tanto anunciou não está a funcionar no terreno. É preciso dizer isso", afirmou, falando em Ponta Delgada no encerramento do 25º. congresso regional do PSD/Açores.

Na semana em que o Governo anunciou a aquisição de meios para o combate aos incêndios, Luís Montenegro afirmou que o primeiro-ministro António Costa não deu seguimento à compra de dois aviões em 2016, um processo iniciado pelo anterior governo liderado por Passos Coelho.