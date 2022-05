Luís Montenegro diz que PSD vai sair mais "unido" das eleições

Social-democrata admitiu que a "expectativa só pode ser boa" nas eleições internas do partido.

O candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, já votou este sábado, na Junta de Freguesia de Espinho Espinho, nas eleições internas do partido.Em declarações aos jornalistas, o social-democrata admitiu que a "expectativa só pode ser boa".Confiante nos resultados e a denotar "um bom debate de ideias durante a campanha eleitoral", o deputado realçou que "qualquer que seja o resultado, o PSD vai sair mais coeso e unido nas eleições"."A campanha teve muita adesão por parte dos militantes e vamos ver se se vai refletir na votação", salientou.Em caso de vitória, Montenegro acredita "vamos ter um PSD diferente numa nova fase, renovado, rejuvenescido".Nas eleições deste sábado para a presidência do PSD, os candidatos são Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro.