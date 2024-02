Luís Montenegro promete aumentar salários, controlar imigração e admite "repor justiça" às forças de segurança

Presidente do PSD apresentou esta sexta-feira o programa eleitoral da Aliança Democrática, em Lisboa.

Refere que quer "apresentar a mudança e construir um futuro a partir do dia 10 de março", acrescentando que a mudança está nas mãos dos portugueses.

O presidente do PSD, explica que o programa da AD "oferece uma ambição reformista e responsabilidade social e está suportado em boas contas".



"Na AD queremos virar a página do desespero e abrir a página da esperança, Portugal não é isto e não tem que ser isto. Um país que abandona milhões à pobreza", diz.



"Estamos aqui para fazer diferente, com muita ambição e esperança", acrescenta.



AD prevê que as suas políticas resultem num excedente de 0,2% em 2025 e um rácio da dívida pública de 80,2% em 2028.



Luís Montenegro refere que quer "criar uma economia produtiva e competitiva". Pretende aumentar as "qualificações dos portugueses com exigência e rigor" ao mesmo tempo que reduz a pobreza, valoriza e premeia o trabalho, com uma "governação séria e transparente".



"Propomos baixar os impostos da classe média e dos jovens, aumentar salários e pensões, reformar o estado e a economia para aumentar a produtividade. Construir e reabilitar mais camas, cortando custos desnecessários, dar condições e oportunidades aos filhos de Portugal com um imposto sobre os rendimentos mais baixos e acessos à habitação. Queremos aprovar um programa e medidas concretas que permitam a integridade e a transparência", explica.



Montenegro diz ainda que quer a isenção do IMT e reduzir o IRS, assim como uma imigração controlada e o regresso dos emigrantes portugueses.



Quanto à saúde, explica que pretende "salvar o SNS e dar um serviço de qualidade a todos", através da garantia de resposta de médico d família para todos até ao final de 2025, de um vale cirurgia que permita uma resposta em forma automática quando é ultrapassado o tempo de resposta.



No que toca à habitação, garante a totalidade do empréstimo à habitação e isenção do IMT aos jovens na compra da primeira casa". Acrescenta que quer um "estado ao serviço das pessoas", recusando "um estado ao serviço do partido" como aconteceu nos últimos anos.



Na educação, o partido tem como objetivo a recuperação do tempo de serviço dos professores, a valorização da carreira dos professores ao trazer docentes para essa carreira, a criação de incentivos ainda mais fortes em zonas com mais carência de docentes, serviço gratuito ao pré-escolar e creches e a dedução em IRS para professores deslocados.



Admite repor a justiça às forças de segurança, não esquecendo bombeiros e agricultores. "Queremos valorizar as forças de segurança para repor a justiça que é justamente reclamada e por isso vamos abrir dialogo com as forças de segurança", refere e acrescenta que não esquecem "os bombeiros e a proteção civil e os agricultores", refere.



Quanto à corrupção, admite "atacar a corrupção para todos os fenómenos que corroem a confiança dos cidadãos na democracia e nos políticos", criando atos e medidas porque "a chaga que existe em Portugal não se resolve com gritaria".

"AD quer garantir a segurança e a estabilidade das vidas e dos bens dos portugueses e reforçar a proximidade", atira.