Luís Montenegro: "Tenho uma grande honra em ser a partir de agora o presidente do meu partido de sempre"

No arranque do 40º Congresso do partido, o novo presidente do partido começou por saudar Rui Rio e agradecer "a vida pública de serviço a Portugal".

"Tenho uma grande honra em ser a partir de agora o presidente do meu partido de sempre", afirmou de seguida o líder social-democrata.Num ataque ao Partido Socialista, Montenegro recordou que em 27 anos de PS no poder "tivemos pântano, pré-bancarrota e agora empobrecimento"."Não são os eleitores que estão errados, somos nós que não estamos a conseguir convencer", admitiu o social-democrata, afirmando que os eleitores tomaram as suas decisões, num recado a Rui Rio.Ao longo do discurso, o agora líder do PSD voltou ao ataque ao PS, considerando que o Governo "anda desnorteado e desfocado do essencial".Montenegro foi muito claro: O "PSD não vai ser a muleta do Governo". Numa reação à polémica sobre a crise no Governo, o novo líder do PSD afirmou que se trata da "mais inusitada" briga entre um primeiro-ministro e um ministro.Montenegro frisou que "do PS pouco ou nada" de pode esperar, pedindo que Portugal acredite no PSD.