Lula aproveitou cirurgia na anca para fazer plástica não divulgada nos olhos

Médicos confirmaram procedimento, com algum constrangimento.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, que esta sexta-feira se submeteu a uma cirurgia já programada e anunciada há um mês à anca, aproveitou o ensejo para fazer também uma cirurgia plástica nas pálpebras mantida em segredo. Só após o final dos procedimentos cirúrgicos é que se soube da cirurgia estética, confirmada com algum constrangimento pelos médicos que operaram o presidente.

Questionados sobre a demora na cirurgia à anca, estimada em duas horas e meia a três horas, mas que demorou cinco, os médicos explicaram que Lula não se submeteu somente a uma mas a duas intervenções cirúrgicas. A segunda foi uma Bleforaplastia, que consiste em retirar o excesso de pele que se acumula nas pálpebras com o passar dos anos e deixa a pessoa com um aspeto ainda mais velho e cansado.

Os médicos tiveram de revelar a cirurgia plástica ante a insistência dos jornalistas, que já especulavam sobre uma possível complicação na única cirurgia divulgada antecipadamente, a da anca. Segundo os médicos, a cirurgia plástica não foi anunciada porque só foi decidida em cima da hora, antes de Lula receber a anestesia geral.

Na conferência de imprensa que promoveram logo após os procedimentos cirúrgicos, realizados no luxuoso Hospital Sírio Libanês de Brasília, os médicos afirmaram que as duas cirurgias decorreram de forma tranquila, sem intercorrências, e que Lula reagiu muito bem à anestesia geral. Devido à forma positiva como tudo correu, após as operações Lula não foi enviado para uma UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, como tinha sido anunciado, mas sim para um apartamento comum do hospital.

Ao todo, uma equipa multidisciplinar de 20 pessoas, entre médicos de várias especialidades e outros profissionais de Saúde foram enviados da sede do grupo hospitalar, o Hospital Sírio Libanês de São Paulo, especialmente para operar Lula em Brasília. Lula, de 77 anos (completa 78 em outubro), deverá permanecer no hospital até terça-feira, e depois precisará de ficar mais três semanas em recuperação na residência oficial da presidência brasileira, o Palácio da Alvorada, de onde emitirá despachos durante esse período.