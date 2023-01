Lula da Silva culpa Bolsonaro pelos ataques aos três poderes

Presidente do Brasil culpa o antecessor por ter instigado "que o povo tinha de estar armado".

O Presidente brasileiro, Lula da Silva afirmou esta quarta-feira que o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro é culpado pelos ataques feitos por radicais às sedes dos três poderes no Brasil.

"Não sei se o ex-presidente mandou, o que eu sei é que ele tem culpa porque passou quatro anos mentindo para a sociedade brasileira instigando que o povo tinha de estar armado", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, numa sala lotada de sindicalistas brasileiros.

"A democracia a gente não garante com armas, a gente garante com cultura, com livro, com debate, com educação, com comida, emprego", frisou Lula da Silva.