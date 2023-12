Luta contra o tempo para identificar origem da intoxicação fatal para menino de 7 anos

Criança morreu após complicações cardíacas. A mãe ainda permanece internada nos cuidados intensivos do HUC com um "prognóstico muito reservado".

Morreu o menino, de sete anos, que estava internado desde sábado no Hospital Pediátrico de Coimbra na sequência de uma intoxicação alimentar que afetou a família. O quadro clínico agravou-se a nível cardíaco e André Martins não sobreviveu, sendo o óbito declarado na noite de segunda-feira.Já a mãe, de 48 anos, permanecia esta terça-feira à noite internada na Unidade de Cuidados Intensivos, na área de Cardiotorácica, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com um "prognóstico clínico muito reservado". A família só recorreu à unidade de saúde um dia depois dos primeiros sintomas - fraqueza e vómitos -, quando a intoxicação já estava em avançado estado.A Administração Regional de Saúde do Centro está numa luta contra o tempo e confirmou em comunicado estar "a desenvolver todos os esforços para identificar a origem da intoxicação" fatal. As primeiras suspeitas recaíram sobre uma refeição de almôndegas ingeridas pelos quatro elementos da família, feitas em casa com carne picada comprada num supermercado local, No entanto, todos os cenários estão a ser analisados no âmbito da investigação epidemiológica, através da recolha de amostras alimentares e biológicas na habitação da família. Foram recolhidos restos de alimentos, químicos, utilizados nos detergentes, e água canalizada da habitação.sabe que a família, natural de Coimbra, tem uma quinta de cultivo na zona de Montemor-o-Velho, e esse foi, também, um dos pontos em que foram recolhidas amostras que seguiram para análise através da Unidade de Saúde Pública.O pai, de 44 anos, e o filho mais velho, de 12, que também estiveram internados no Hospital de Coimbra, já estão livres de perigo e regressaram a casa sob vigilância médica.A autópsia da criança vai ser crucial para perceber a origem da intoxicação. O pequeno André Martins era jogador da Académica-OAF, clube que se mostrou em choque com a tragédia e emitiu uma nota de pesar. "Um dos nossos meninos e atleta, de apenas sete anos, deixou-nos hoje, numa tragédia que ultrapassa muito as barreiras do futebol e que nos deixa a todos com um sentimento de consternação implacável", pode ler-se no comunicado enviado pela instituição.