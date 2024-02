Decisão: 'Macaco' e 'Polaco' ficam em prisão preventiva

Para Vítor Catão foi decretada a prisão domiciliária.

O Tribunal de Instrução Criminal decretou esta quarta-feira a medida de coação de prisão preventiva para Fernando Madureira, conhecido por 'Macaco', e Hugo Carneiro, 'Polaco', no âmbito da ’Operação Pretoriano’. Para Vítor Catão foi decretada a prisão domiciliária.



Aos restantes arguidos não foram aplicadas medidas privativas da liberdade. No entanto, os outros seis arguidos estão proibidos de contactar por qualquer meio intervenientes neste processo, estão impedidos de permanecer em recinto desportivo onde se realizem jogos de qualquer modalidade referente ao FC Porto, proibição de acederem à sede dos 'Super Dragões' e ficam obrigado a apresentações na esquadra da polícia à hora em que se realizam jogos do FC Porto.





Na passada quarta-feira, a Polícia de Segurança Pública desencadeou uma megaoperação que visou elementos da claque dos azuis e brancos e efetuou dezenas de buscas. Em causa estão os episódios de agressões na Assembleia Geral do clube a 13 de novembro e as ameaças proferidas ao candidato à presidência André Villas-Boas. Ofensas corporais qualificadas, ameaças, coação e atentado contra a liberdade de imprensa são alguns dos crimes imputados aos arguidos.