Macaco traiu ladrão que morreu esmagado debaixo de carro enquanto roubava peças

Um jovem de apenas 25 anos foi encontrado morto debaixo de um carro em Blaenavon, Torfaen, no País de Gales, no dia 12 de agosto. A verdade é que o jovem, Daniel Stephens, estaria a roubar um catalisador de um BMW que estava estacionado na rua, mas o macaco que segurava o carro acabou por trair o assaltante.O alerta às autoridades foi dado pelo proprietário da viatura. O homem estranhou ter umas pernas a sair da parte de baixo do seu carro e, depois de perceber que o homem não dava sinal de vida, ligou para as autoridades.O óbito viria a ser confirmado depois da chegada das autoridades e dos elementos das equipas de emergência. Daniel Stephens foi esmagado pelo carro que tinha erguido com recurso a um macaco, que o viria a trair.Um amigo da vítima revelou às autoridades que Daniel precisava de dinheiro para um processo judicial onde tentava conseguir mais tempo com os filhos. Stephens planeou o roubo do catalisar porque sabia que o poderia vender posteriormente.A causa da morte veio a ser confirmada como "asfixia por esmagamento". Foram ainda encontrados baixos níveis de droga e álcool em Daniel Stephens.