Machado de cozinha contra garrafa de azeite: Agressões por motivos fúteis em supermercado de Rio Tinto

Dois homens envolveram-se em troca de agressões após discussão na fila do supermercado em Rio Tinto, Gondomar. Um deles tentou atacar o outro à machadada e este defendeu-se com uma garrafa de azeite, até que foram separados por um terceiro homem que estava no local.