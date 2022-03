Macron exige cessar-fogo a Putin. Presidente russo acusa Kiev de "numerosos crimes de guerra"

Telefonema durou cerca de setenta minutos e Macron "exigiu novamente o respeito imediato de um cessar-fogo".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, exigiu esta sexta-feira um cessar-fogo na Ucrânia ao seu homólogo russo, numa conversa telefónica em que Vladimir Putin acusou Kiev de "numerosos crimes de guerra".

Durante o telefonema, que durou cerca de setenta minutos, Emmanuel Macron "exigiu novamente o respeito imediato de um cessar-fogo" na Ucrânia, informou a presidência francesa.





Macron expressou a sua "extrema preocupação" com a situação em Mariupol, uma cidade no sudeste da Ucrânia bombardeada pelo Exército russo, e pediu "o levantamento do cerco e um acesso humanitário", segundo a mesma fonte.