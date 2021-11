Madeira entra em situação de contingência para conter a pandemia. Conheça as medidas

Medidas entram em vigor às 00h00 de dia 20 de novembro.

Miguel Albuquerque anunciou esta quinta-feira que o Governo Regional da Madeira regressa à "situação de contingência".A medida entra em vigor às 00h00 de dia 20 de novembro.A testagem massiva da população passa a ser feita semanalmente. É obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social e ainda a desinfeção das mãos. As visitas a lares e os jantares de natal são apenas acessíveis para cidadãos vacinados e testados."Os residentes não vacinados serão orientados para a vacinação e são livres de ser vacinados ou não. Ainda assim, vamos fazer um esforço para serem vacinados", vincou.No Circo, em parques de diversão e em parques de natal, as crianças com menos de 2 anos vão ser testadas com teste de saliva contra a Covid-19. Todos os outros cidadãos serão testados com antigénio e devem apresentar certificado de vacinação.Ou seja, quem não tiver o teste semanal e o certificado de vacinação contra a Covid-19 (as duas coisas juntas) não poderá entrar nos parques de natal, nem nos parques de diversão."É fundamental começarmos a conter já esta pandemia", salientou Miguel Albuquerque dizendo que a "situação de alerta vermelho deve ser vista como uma medida para travar o aumento de casos de Covid-19".A Madeira decidiu regressar à "situação de contingência" devido ao aumento de casos de Covid-19 na Europa e em Portugal, mas especialmente no arquipélago.