Madeira termina com testagem massiva à Covid-19

Também que serão desativados os centros de teste nos portos e aeroportos do arquipélago.

A testagem massiva semanal gratuita para a covid-19 deixa de ser obrigatória na Madeira a partir de terça-feira, anunciou esta segunda-feira o Governo Regional, indicando também que serão desativados os centros de teste nos portos e aeroportos do arquipélago.

"O Governo Regional, conjuntamente com as autoridades regionais de saúde, entende que estão reunidas as condições para haja uma nova alteração das medidas em vigor e que terminam em 31 de janeiro de 2022", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em conferência de imprensa, no Funchal.

A partir de terça-feira, passa a ser exigido apenas certificado de vacinação completa ou de recuperação da doença para aceder à maioria dos recintos públicos e privados e também para entrar no território da região autónoma.

Os testes rápidos antigénio continuam a ser gratuitos somente para quem apresentar sintomas de covid-19, nomeadamente febre superior a 38º.