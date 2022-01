Mãe acusada de rapta após fugir com com filhos menores para impedir vacinação contra Covid-19

Cristina Mariscal acabou por ser detida após ter entregue as crianças num tribunal de Sevilha.

Uma mulher espanhola está a ser acusada pelo ex-marido e pai dos dois filhos menores do casal de rapto após ter fugido com os menores por recusar a vacinação contra a covid-19. Cristina Mariscal acabou por ser detida após ter entregue as crianças num tribunal de Sevilha, noticiou a imprensa local.



A advogada de defesa da mulher alegou que, devido a existir uma justificação plausível para a retirada das crianças, a acusação de rapto não pode ser feita. Segundo o diário El Mundo, o objetivo da mulher era impedir que as crianças sofressem efeitos secundários graves devido à toma da vacina.

O código penal espanhol, recorde-se, estabelece que "o progenitor que, sem justa causa, raptar o seu filho menor será punido com uma pena de prisão de dois a quatro anos e uma desqualificação especial para o exercício dos direitos parentais por um período de quatro a dez anos".

O pai das crianças era a favor da vacinação enquanto a mãe alega que isso seria algo feito contra a vontade dos menores. Os filhos do casal gravaram um vídeo onde afirmam estar contra a toma da vacina.