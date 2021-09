Mãe da alegada vítima de Rúben Semedo diz que a filha não enviou mensagem polémica

Mulher diz que decidiu quebrar o silêncio porque se cansou de ver a família a ser "devorada" com julgamentos.

A mãe da jovem de 17 anos que diz ter sido violada por Rúben Semedo esclareceu, através de um comunicado enviado aos media gregos e citado peloDikastikoreportaz, a mensagem de extorsão que o jogador português recebeu no seu Instagram antes de ser detido.A mulher diz que se manteve em silêncio porque estava "sem palavras" e "horrorizada" pelas críticas que viu serem feitas à filha nas redes sociais. A mulher defende a filha e diz que não foi esta a enviar a mensagem polémica: "Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada"."A mensagem partiu de uma conta do Instagram com os seus dados visíveis. Essa pessoa é seguidora da minha filha nessa rede social e trocou contacto com ela apenas uma vez. Acreditamos que essa pessoa obteve a informação através do círculo de amigos da minha filha, a quem ela recorreu para falar do seu problema", pode ler-se no documento divulgado pelo advogado Alexis Kougias.A mãe da alegada vítima diz que decidiu quebrar o silêncio porque se cansou de ver a família a ser "devorada" com julgamentos.

A mulher refere ainda um vídeo que está a circular nas redes sociais onde, alegadamente, a filha de 17 anos surge envolvida sexualmente com o jogador.

"Fui obrigada a ver este vídeo e gostaria de afirmar categoricamente que a minha filha não aparece no mesmo. Na verdade, a rapariga que estava com ela naquela noite também não aparece neste vídeo. É um vídeo em que aparece um dos arguidos, com duas raparigas não relacionadas com o caso, muito provavelmente num carro diferente àquele que foi usado na noite em questão", esclarece.A mulher condena ainda o futebolista de 27 anos por ter sexo com menores de idade. "E vocês estão felizes por um atleta de 27 anos, um exemplo para muitos jovens, ter relações sexuais com menores de idade? É prática comum o acusado filmar as menores com quem teve um caso? Existem outros vídeos de pornografia infantil no seu telemóvel?", acusa.A alegada vítima estará ainda a receber ajuda psicológica por causa dos ataques que tem recebido, revela ainda a mãe."Acho que todos podemos concordar que uma rapariga tem o direito de usar as roupas de que gosta, de publicar fotos provocantes nas redes sociais de biquíni e que isso não é um convite para a violação", sublinha. "Esperemos todos que da próxima vez que um bêbado menor de idade for encontrado semiconsciente numa casa de um adulto, haja alguém para chamar um táxi para o levar para casa", conclui.Rúben Semedo aguarda julgamento em liberdade após ter pago uma fiança de 10 mil euros.