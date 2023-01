Mãe de 17 anos e bebé de 6 meses mortos em tiroteio na Califórnia

Autoridades norte-americanas descreveram o ataque como "um massacre horrível".

Acreditamos que não se trata de um ato de violência aleatório. Tratava-se de uma família visada e que existem associações de gangues envolvidas nesta cena, bem como potenciais investigações sobre narcóticos.

Mike Boudreaux.



A polícia foi ao local depois de ser avisada que tinham existido disparos naquela zona. Quando chegaram ao local, encontraram as vítimas dentro e fora de casa.



Uma vítima foi encontrada viva quando as autoridades chegaram ao local, mas foi declarada morta, mais tarde, no hospital.



O chefe da polícia local referiu que tem mais informações, mas não pode partilhar pois pode conduzir a potenciais suspeitos.

Um tiroteio causou seis mortes, esta segunda-feira, em Godhen, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Entre as vítimas está uma mãe de 17 anos e o seu bebé de seis meses, de acordo com a Reuters.As autoridades norte-americanas descreveram o ataque como "um massacre horrível" e revelaram que "pelo menos dois suspeitos" encontram-se em fuga.", adiantou o chefe da polícia de Tulare,