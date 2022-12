Mãe de Jéssica e filho de ama detidos por suspeitas de envolvimento na morte da menina de três anos

Inês Tomás está indiciada por homicídio qualificado.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve a mãe de Jéssica e o filho de Tita (alegada ama da menina), por suspeitas de estarem envolvidos no homicídio da criança de três anos torturada até à morte, em Setúbal.Segundo apurou o, Inês Tomás está indiciada pelo crime de homicídio qualificado.O outro detido, Eduardo, de 28 anos, filho da 'ama' Tita e do companheiro, Justo - que se encontram em prisão preventiva , juntamente com a filha Esmeralda - vive no andar de cima do local onde a criança foi espancada até à morte.Segundo comunicado da PJ, divulgado esta quinta-feira, foram detidas fora de flagrante delito "duas pessoas, suspeitas de estarem relacionados com a morte de uma criança de 3 anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta 'ama'".Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.Estas detenções acontecem a poucos dias de ser deduzida a acusação da 'ama' Tita, do companheiro e da filha, que respondem por homicídio qualificado, rapto agravado, extorsão e ofensa à integridade física