Mãe de jovem desaparecido em Tavira desespera por notícias

Quévin Andre Protseko, rapaz

de 21 anos que está desaparecido desde domingo em Tavira , está desesperada e continua a fazer buscas pela localidade. Foi o irmão de Quévin que entrou em contacto com as autoridades no dia do desaparecimento. Os pais estavam na Roménia.O jovem deixou os documentos em casa. O inquérito está a cargo da PJ.