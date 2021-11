Mãe de menino morto em Grândola tinha denunciado homicida por violência doméstica

Phoebe Arnold, a mãe do menino de 3 anos assassinado pelo pai, em Grândola, já havia denunciado junto de amigas que o homem (que se suicidou após matar Tasso) andava com “mudanças de humor” e tinha-se tornado “controlador e agressivo”. Tal como onoticiou esta terça-feira, situações de violência foram presenciadas pela ama do menino , uma portuguesa que os acompanhou desde Londres. Foi essa violência que levou à separação do casal, em julho passado e que Clemens Weisshaar não aceitou - passando a enviar-lhe mensagens ameaçadoras.