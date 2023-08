Mãe de Rubiales faz greve de fome dentro de igreja em protesto contra "perseguição desumana e sangrenta" ao filho

Ángeles Béjar diz que o filho era incapaz de fazer mal a alguém e afirma que uma situação como esta poderia acontecer com qualquer pessoa.

Ángeles Béjar, mãe do presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales, está fechada, e em greve de fome, dentro de uma igreja em Motril, em Granada, Espanha, até que se encontre uma solução para a "perseguição desumana e sangrenta" que segundo a própria, estão a fazer ao seu filho.Ángeles ficou encerrada na igreja depois do pároco local ter abandonado o espaço, acompanhada apenas da irmã. A mãe de Rubiales garante que a ação se vai prolongar "por tempo indeterminado, dia e noite", até que seja feita justiça com o filho, "que não merece o tratamento que tem sido dado", disse à agência EFE.A mulher pede a Jenni Hermoso, jogadora que Rubiales beijou, que "diga a verdade" e "mantenha a versão original do sucedido"."Não existe abuso sexual se há consentimento de ambas as partes, como fica demonstrado pelas imagens", argumenta, antes de acrescentar que o seu filho "era incapaz de fazer dano a alguém".A mãe termina a pedir a compreensão de todos e afirma que uma situação como esta poderia acontecer com qualquer pessoa.