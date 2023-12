Mãe do menino que morreu após intoxicação alimentar luta pela vida à espera de transplante

A mãe do menino de 7 anos que morreu após uma intoxicação alimentar está a lutar pela vida no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Osabe que a mãe da criança precisa de um transplante cardíaco.Em comunicado, a unidade hospitalar deu conta que a mulher, de 48 anos, continuava esta quarta-feira “internada no Serviço de Medicina Intensiva com prognóstico reservado”.

A pedido do Ministério Público, a PJ do Centro, em colaboração com a Administração Regional de Saúde, foi chamada a investigar a morte da criança. A autópsia ao menor e as análises recolhidas são fundamentais para descobrir a causa da intoxicação fatal.