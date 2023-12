Mãe do suspeito do ataque em Paris alertou em outubro para mal-estar psicológico do filho

Acompanhamento psicológico do jovem terminou em abril.

antiterrorista de França, Jean-François Ricard. Desde então, o jovem está aos cuidados dos serviços de inteligência. Em outubro, a mãe de Armand Rajabpour-Miyandoab manifestou preocupação com o facto de o filho estar "retraído em si mesmo", adiantou o procurador. "Mas nenhum elemento permitiu instaurar um novo processo", asseverou Jean-François Ricard.



No sábado, a polícia deteve o suspeito. O ataque, com recurso a uma faca e a um martelo, causou ferimentos a outros dois turistas.



A mãe do suspeito de assassinar no sábado um turista alemão em Paris alertou em outubro para o mal-estar psicológico do jovem de 26 anos, relatou o jornal francês Le Parisien.