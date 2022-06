Mãe e ama de menina de três anos suspeitas em crime brutal. Resultados da autópsia vão ser decisivos

Mãe tem seis filhos e só Jéssica estava aos seus cuidados. Ama mantém versão de que menina caiu de uma cadeira.

Jéssica, de 3 anos, morreu com lesões traumáticas que não parecem ser compatíveis com uma queda. É esta a primeira indicação da equipa médica, mas só esta quarta-feira é que serão conhecidos os resultados da autópsia. Mãe e ama estão no radar da Polícia Judiciária de Setúbal, a primeira porque já tinha sido sinalizada pela Comissão de Proteção de Menores (tem seis filhos e só Jéssica vivia com ela), a segunda porque de facto parece ter tido a menina cinco dias a seu cargo - até ao dia da morte, segunda-feira à tarde.

