Mãe e avó morrem em queda de carro ao mar em Cascais. Filhos menores resgatados com vida

Veículo despistou-se e caiu à água em Cabo Raso.

Duas mulheres morreram, esta quinta-feira, quando o carro em que seguiam se despistou e caiu ao mar em Cabo Raso, Cascais. Dois menores foram resgatados com vida.

que as vítimas mortais são a mãe e a avó dos jovens.

, os dois irmãos foram transportados para o Hospital de Cascais.