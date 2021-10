Mãe e filha encontradas mortas e seminuas em casa no Funchal

Cadáveres das vítimas, de 79 e 37 anos, foram encontrados em elevado estado de decomposição.

Uma mulher, de 79 anos, e a filha, de 37, foram encontradas mortas, na casa onde ambas viviam, no Funchal. O cheiro intenso e o facto de já não verem as vítimas há varias semanas levaram os vizinhos, na quarta-feira, a dar o alerta aos bombeiros do Funchal.





Quando chegaram ao local, depararam-se com os cadáveres das vítimas já em elevado estado de decomposição e seminus. A PSP foi chamada ao local.

O caso está agora nas mãos das autoridades, que irão investigar as circunstâncias que levaram à morte das duas mulheres.