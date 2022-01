Mãe e filha morrem em acidente ao voltarem a França após Natal em Portugal

Alexandra, de 42 anos, e a filha, de apenas quatro, morreram após despiste e colisão contra árvore.

Eduarda, de apenas 4 anos, fazia a viagem de regresso a França no carro conduzido pela mãe, Alexandra Martins Galante, de 42, e na companhia da irmã, de 12, quando a tragédia aconteceu. Numa zona de curva, em Lubbon, quando estavam a cerca de uma hora de Le Passage, onde viviam, Alexandra perdeu o controlo da viatura. Saltou uma vala, galgou uma vedação e entrou num jardim, acabando por embater com extrema violência numa árvore de grande porte. Eduarda e a mãe tiveram morzte imediata. A irmã está no hospital.