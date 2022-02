Mãe e filha morrem em incêndio seguido de explosão em Chaves

Quando os bombeiros chegaram ao local, a habitação estava totalmente tomada pelas chamas.

Mãe e filha, de 97 e 55 anos, morreram num incêndio, seguido de explosão, na madrugada desta terça-feira, em Vilarinho da Raia, Chaves.Segundo José Silva, Comandante dos Bombeiros de Salvação Pública, "quando os operacionais chegaram ao local, já a habitação estava totalmente tomada pelas chamas. Depois dos trabalhos de extinção das chamas, infelizmente, encontramos dois cadáveres no interior da casa".A GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM estiveram no local, assim como a Polícia Judiciária de Vila Real, que investiga as causas do incêndio mortal.