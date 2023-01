Mãe e filha morrem no IP2 em dia trágico na estrada

Dois despistes fatais para jovem de 18 anos, no IP3, e para homem, de 60, numa rua da Sertã.

Uma colisão envolvendo cinco viaturas causou este sábado dois mortos (mãe e filha) e cinco feridos, entre os quais quatro crianças, no IP2, em São Matias, Beja. O acidente ocorreu ao km 334, pelas 19h10, num dia que se revelou particularmente trágico em termos de sinistralidade, com mais duas pessoas a perderem a vida na estrada, em Tondela e Sertã.Saiba mais no site do Correio da Manhã