Mãe oferece noite em motel a amigo para abusar da filha de 12 anos

Uma mulher residente em Coimbra foi condenada a prisão efetiva por entregar a filha, de 12 anos, a um professor de zumba para que pudesse abusar sexualmente da criança. Incentivou o homem, de 35 anos, seu amigo, a praticar os crimes e ofereceu-se para pagar o motel para que pudesse estar com a menor. "Gostava muito que fosses tu a 'estrear', digamos, a minha filha", escreveu a mulher numa mensagem enviada ao suspeito.