Mãe que envenenou filho morre na cadeia em Tires

Patrícia Ribeiro, a mulher que tentou matar o filho, de sete anos, envenenando-o com clorofórmio, foi encontrada morta na cela, na cadeia de Tires. O óbito terá ocorrido pelas 11h15 do primeiro dia do ano. A bombeira, de 31 anos, cumpria uma pena de 13 anos de cadeia.Leia a notícia completa no Correio da Manhã