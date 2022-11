Mãe suspeita de matar filho de um ano e meio em Santiago do Cacém

Desconhece-se para já o contexto em que o crime foi cometido.

Uma mulher com cerca de 30 anos é suspeita de ter matado o filho de um ano e meio, em casa, na madrugada desta segunda-feira, no Bairro do Pinhal, em Santo André, Santiago do Cacém.A suspeita é de nacionalidade brasileira.sabe que não há qualquer sinalização e ninguém sabe o historial desta família.As autoridades encontraram várias facas dentro de casa e suspeita-se que o bebé tenha sido esfaqueado.O alerta foi dado pelo pai do bebé, que está em França, e que contactou as autoridades.Desconhece-se para já o contexto em que o crime foi cometido.A suspeita foi detida pela Polícia Judiciária (PJ).A PJ está a fazer perícias no local para apurar o que aconteceu.Em atualização.