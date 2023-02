Mãe tenta pegar fogo à filha e é internada no Feijó

Agressora foi impedida por familiares.

Uma mulher tentou, este sábado, matar a filha de 13 anos lançando-lhe fogo, num apartamento no Feijó, em Almada, mas foi impedida por familiares.



A menina ficou com as roupas queimadas e a mãe foi internada na Psiquiatria do Hospital Garcia de Orta.