Máfia chinesa apanhada com milhão de euros em malas em Lisboa

Jiang Bing, empresário chinês de 30 anos, está em prisão preventiva desde 4 de junho deste ano.

Jiang Bing, empresário chinês de 30 anos, está em prisão preventiva desde 4 de junho deste ano, após ser detido pela Polícia Judiciária de Lisboa, no âmbito de uma investigação que durou três anos. Tudo começou quando duas mulheres, também elas chinesas, foram apanhadas no aeroporto de Lisboa com uma bagagem milionária no valor de mais de um milhão de euros, em novembro de 2018.



Saiba mais no Correio da Manhã