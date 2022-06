Máfia de luta espalha terror na praça de táxis do Aeroporto de Lisboa

Um grupo de taxistas da praça do Aeroporto de Lisboa está a aterrorizar colegas, denunciaram aovárias vítimas. São homens corpulentos que treinam boxe e artes marciais e que têm agredido, com aparente impunidade, os taxistas que ousam fazer-lhes frente. Atuam ao jeito de uma máfia, praticando extorsão: exigem a outros profissionais que paguem para poderem trabalhar na muito desejada praça das chegadas. As vítimas queixam-se de falta de policiamento. Opediu, há um mês - e reforçou por duas vezes -, esclarecimentos à PSP de Lisboa, que não respondeu.Leia toda a história no Correio da Manhã