Mafioso italiano detido em Lisboa pela PJ já foi extraditado para Itália

Autoridades partilharam um vídeo com o momento da extradição.

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Cooperação Internacional (UCI) e da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), procedeu à extradição do mafioso italiano Francesco Pelle às autoridades italianas.



O homem foi preso pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ no passado dia 20 de abril deste ano, na sequência de Mandado de Detenção Europeu, emitido pelas Autoridades Judiciárias de Itália, para cumprimento de pena de prisão.

"Por motivos de segurança e sigilo da operação, a entrega teve lugar no Aeroporto Militar de Lisboa - AT1, de onde o detido viajou com destino a Itália, a bordo de aeronave oficial da República Italiana", pode ler-se no comunicado das autoridades.