MAI participa ao MP eventuais ligações do "incitamento à insubordinação" dos polícias a "movimentos extremistas"

O ministro da Administração Interna reuniu-se este domingo com o Diretor Nacional da PSP e o Comandante-Geral da GNR e anunciou a participação ao Ministério Público de eventuais ligações do "incitamento à insubordinação" dos polícias a "movimentos extremistas".José Luís Carneiro participou também as declarações do presidente do Sindicato Nacional da Polícia sobre o risco de não haver eleições legislativas a 10 de março por falta de efetivos policiais.Reconhecendo a legitimidade do direito à manifestação dos polícias, o Governo "não vai perimitir atos que possam colocar em causa a segurança dos cidadãos" e o Estado de Direito, sublinhou.Sobre os próximos jogos da Liga portuguesa de futebol, o governante assegurou a realização de todos os encontros agendados para este domingo. "Está garantida a presença da polícia", notou.A reunião não alterou a posição do Governo sobre as reivincações das forças de segurança. "O Governo de gestão não tem legitimidade política para assumir encargos financeiros permanentes e duradouros", vincou José Luís Carneiro.O diretor nacional da PSP anunciou este domingo a determinação de "uma célere averiguação" ao policiamento do jogo de futebol Famalicão-Sporting e apelou aos polícias para manterem "o sentido de missão à causa pública".No sábado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional informou do adiamento do encontro a contar para a 20ª jornada da Liga, dadas as baixas médicas colocadas por 13 dos 15 agentes da PSP escalados. Os incidentes registados entre adeptos nas imediações do Estádio Municipal 22 de Junho, com o arremesso de cadeiras, pedras e garrafas, provocaram seis feridos.