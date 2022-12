Maior aquário cilíndrico do mundo rebentou num hotel em Berlim

"Duas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro", refere a polícia alemã no Twitter.

Um aquário, com 14 metros de altura, que albergava cerca de 1.500 peixes exóticos, rebentou na madrugada desta sexta-feira, num hotel em Berlim, na Alemanha.Cerca de cem operacionais foram acionados para o local, avançaram os serviços de emergência alemães."Duas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro", referiu a polícia de Berlim no Twitter.Este era considerado o maior aquário cilíndrico do mundo, com 14 metros de altura, conforme refere o website do DomAquaree, que detém o hotel onde ocorreu o incidente.Os serviços de emergência fecharam uma estrada devido à inundação causada desde o interior do edifício. A estrada, bem como o passeio, ficaram danificados.Foram enviados autocarros para o local para fornecer abrigo aos hóspedes do hotel, que tiveram de abandonar o edifício, uma vez que as temperaturas exteriores em Berlim rondavam os -7 graus Celsius.