Maior subida da inflação em 28 anos encolhe pensões e salários

A proposta de Orçamento do Estado para 2022, que esta tarde será entregue no Parlamento, deverá apontar para uma taxa de inflação no final do ano na ordem dos 4%, o que se traduzirá numa inevitável perda do poder de compra para a quase generalidade dos portugueses. A situação poderá agravar-se, caso se concretize o cenário mais adverso estimado pelo Banco de Portugal, que prevê uma subida dos preços dos bens e serviços, no conjunto do ano, de até 6%.





