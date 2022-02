Maiores de 65 anos têm 11 vezes mais probabilidade de desenvolver cancro

Estudo indica que impacto económico da doença oncológica será de 3% do PIB até 2040.

As pessoas acima dos 65 anos têm onze vezes mais probabilidade de desenvolver doença oncológica do que a restante população. Os dados são de um estudo da KPMG/Sanofi recentemente divulgado, que aponta para uma subida exponencial da incidência da doença e do impacto económico do cancro nas próximas décadas, tendo em conta o crescente envelhecimento da população.