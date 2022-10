Maioria dos mortos em tragédia durante celebração de Halloween na Coreia do Sul são jovens

Há 22 estrangeiros de 12 países entre as 153 vítimas mortais.

Irão, Rússia, Estados Unidos, Austrália, Uzbequistão, Vietname, Cazaquistão, Áustria, Sri Lanka, Tailândia e Noruega, revelaram as autoridades. Líderes internacionais já expressaram condolências depois da tragédia.

Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou um período de luto nacional este domingo em memória das vítimas.



"Em nome do governo e do povo chinês, gostaria de expressar profundas condolências às vítimas e estender sinceras condolências às suas famílias e feridos", disse o presidente Xi Jinping em uma carta, segundo a Xinhua.

Pelo menos 153 pessoas morreram e 82 ficaram feridas depois de serem esmagadas numa multidão durante as festividades de Halloween, este sábado, em Seul, na Coreia do Sul, segundo reportou a imprensa local. 19 dos feridos encontram-se em estado grave.A maioria das vítimas mortais são adolescentes até à casa dos 20 anos. Há ainda dois bombeiros entre os mortos. Entre elas estão 22 estrangeiros de 12 países, nomeadamente da China,As filmagens dos meios de comunicação social mostraram várias pessoas a serem assistidas por equipas de resgate, no distrito de Itaewon.O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, através do seu gabinete, ordenou o envio de uma equipa médica de emergência para a área e disse aos hospitais para se prepararem para receber os feridos.Entretanto, o presidente da Câmara de Seul, Oh Se-hoon, que se encontrava em visita à Europa, decidiu regressar na sequência do acidente, referiram os funcionários da cidade.Um total de 142 veículos de combate a incêndios foram mobilizados para a área.O presidente da