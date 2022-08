Mais de 100 adeptos do Hadjuk Split vandalizam e provocam desacatos no centro de Guimarães. Veja as imagens

Croatas defrontam o Vitória do Guimarães esta quarta-feira às 17h00.

Mais de 100 adeptos do Hadjuk Split em confrontos no centro de Guimarães

Mais de 100 adeptos do Hadjuk Split estiveram,durante a noite desta terça-feira, em confrontos com vimaranenses no centro histórico de Guimarães.A claque do clube croata é uma das mais temidas no fetebol europeu e causa desacatos em quase todas as cidades que visitam. Várias pessoas que estavam nas esplanadas dos cafés da 'zona dos bares' viu as dezenas de adeptos a correr na sua direção e fugiu rapidamente.Centenas de adeptos croatas estão a percorrer a cidade e a atirar petardos vermelhos. Os moradores assistem das varandas.Os croatas defrontam o Vitória do Guimarães esta quarta-feira às 17h00.