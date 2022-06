Mais de 130 bombeiros e seis meios aéreos combatem incêndio em Castelo Branco

Trata-se da ativação de um incêndio que deflagrou na terça-feira e que estava "em vigilância" pelas autoridades.

Mais de 100 operacionais, apoiados por sete meios aéreos estão a combater um incêndio num povoamento florestal na freguesia de São Vicente da Beira, no concelho de Castelo Branco, segundo fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou que se trata de uma "ativação forte" de um incêndio que deflagrou na terça-feira e que estava "em vigilância" pelas autoridades.

Neste momento no local encontram-se 132 operacionais, apoiados por 37 meios terrestres e seis meios aéreos, de acordo com os dados no site da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, "apesar de existir vento no local, não é excessivo", pelo que o combate às chamas está a decorrer "favoravelmente" esperando-se um "desfecho para breve".

Na terça-feira, estiveram no local também sete meios aéreos, tendo o incêndio chegado a ser combatido por 117 operacionais.

Na altura, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco adiantou que o fogo desenvolvia-se numa zona florestal da freguesia de São Vicente da Beira, onde "os acessos são difíceis".