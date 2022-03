Mais de 150 docentes reformam-se por mês

Este ano já conta com a aposentação de 621 professores e educadores de infância. Média está superior ao período homólogo de 2021.

O número de professores e educadores de infância reformados pode este ano atingir um máximo desde 2013.Os primeiros quatro meses do ano (já contando com abril) contabilizam a passagem à aposentação de 621 docentes (dá uma média de 155 por mês). Comparando com o período homólogo de 2021, há mais 125 professores e educadores de infância que deixam definitivamente as escolas. Se a comparação for feita com anos anteriores, a média mensal de 2022 é superior a todos os anos de 2014 até 2020 (em 2016, por exemplo, reformaram-se no ano todo 623 docentes, apenas mais dois do que de janeiro a abril deste ano). Em 2021, a média mensal de reformados foi de 162 – os meses de julho, agosto e setembro são, por norma, aqueles em que se registam mais aposentações no setor da educação, pois coincidem com o final do ano letivo. Nos últimos 11 anos, 2013 foi aquele que teve maior número de aposentados na classe docente: 4628. Em 2012, houve 2751 reformados. O terceiro ano com mais aposentados foi 2021: 1944. As estimativas apontam para 2826 aposentações durante este ano e 3515 em 2023.Leia a notícia completa no Correio da Manhã