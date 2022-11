Mais de 170 mil pessoas pediram baixa médica em outubro

A Segurança Social contabilizou mais de 170 mil subsídios de doença em outubro, mais cerca de 30 mil do que no período homólogo e mesmo em relação a setembro aumentou quase 23%. Se se somar a estes os restantes subsídios, nomeadamente de doença profissional e tuberculose, o número supera as 200 mil prestações pagas.





O subsídio de doença em outubro foi atribuído a quase 100 mil mulheres e mais de 70 mil homens, segundo a Segurança Social, confirmando a tendência dos últimos anos, com as mulheres a representarem quase 59% do total destas baixas, estando em superioridade em todos os grupos etários considerados.

Saiba mais no site do Correio da Manhã