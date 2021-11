Mais de 18 mil reações adversas às vacinas Covid em Portugal, revela Infarmed

Face ao total de vacinas administradas - mais de 16,2 milhões - as reações são pouco frequentes, com cerca de um caso em mil inoculações.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) registou 18 155 reações adversas às vacinas (RAM) contra a covid-19 em Portugal, 6475 consideradas graves, o que representa um caso em cada mil inoculações.

Considerando o número de RAM face ao total de vacinas administradas -- mais de 16,2 milhões -, "verifica-se que as reações adversas às vacinas contra a Covid-19 são pouco frequentes, com cerca de um caso em mil inoculações, um valor estável ao longo do tempo", refere o relatório de farmacovigilância do Infarmed.



Segundo os dados sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19 recebidos até 31 de outubro, do total de reações adversas, 64% dos casos não apresentaram gravidade e os restantes 36% foram considerados graves.