Mais de 220 mil portugueses passaram Natal em isolamento devido à Covid

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

A noite de Consoada foi de isolamento ou quarentena para 222 mil pessoas. No fim de ano, é expectável que o número aumente, com a subida dos casos diários de Covid-19 e dos contactos em vigilância. Na última sexta-feira havia 99 594 casos ativos e 122 400 pessoas em vigilância, por terem contactado com casos positivos de Covid-19. A manter-se a média diária superior a 10 mil casos, na noite de Réveillon as pessoas em quarentena ou isolamento podem ultrapassar largamente os dados do Natal.