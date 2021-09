Mais de 29 mil pessoas vacinadas em Portugal foram infetadas com a Covid-19 e 309 morreram

Infetados representam 0,4% do total de vacinados.

Mais de 29 mil pessoas com a vacinação completa contra a covid-19 foram infetadas com o vírus SARS-Cov-2, o que representa 0,4% do total de vacinados, e 309 morreram, adiantaram esta sexta-feira as autoridades de saúde.

"Desde o início do processo de vacinação contra a covid-19, foram identificados 29.373 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre 6.824.392 indivíduos com esquema vacinal completo contra a covid-19 há mais de 14 dias (0,4%)", indica o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o documento, entre as pessoas reinfetadas, mais de 400 foram internadas com diagnóstico principal ou secundário de covid-19, sendo que mais de metade -- 59% - tinham mais de 80 anos.