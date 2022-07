Mais de 30 voos cancelados no Aeroporto de Lisboa este sábado

A ANA Aeroportos avançou, este sábado, ao CM, que devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus, estão previstos 32 voos cancelados - 18 chegadas e 14 partidas.

A empresa explicou que o Aeroporto de Lisboa já implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares para reagendamento de voos.

"Aconselhamos os passageiros com voo marcado para hoje, para contactarem as companhias aéreas", acrescentou.Recorde-se que este é o segundo dia em que o aeroporto de Lisboa está com problemas uma vez que esta sexta-feira esteve com a pista encerrada devido a rebentamento de pneus de um jato privado.Em atualização