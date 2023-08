Dominado incêndio em Ourém

No local permanecem ainda 428 operacionais, apoiados por 135 viaturas, envolvidos nas operações de rescaldo.

O incêndio em Ourém, que começou ao final da tarde desta quarta-feira, foi dado como dominado às 5h06 da manhã de quinta-feira.



O fogo chegou a ter duas frentes ativas, com uma progressão de 1.250 metros por hora, devido ao vento, e teve no local mais de 600 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.





Resultaram dois feridos, um deles leve, e outro assistido no local."Este foi um incêndio de vento, fez uma progressão de 1.250 metros por hora, andou muito perto de habitações, mas não tivemos habitações atingidas. Preventivamente evacuámos uma habitação para a zona de concentração e apoio à população, que o Serviço Municipal criou em Casal Bernardes, com o apoio da Ação Social", explicou David Lobato.Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo teve início pelas 18h33, na localidade de Estreito, freguesia de Urqueira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

