Dois bombeiros e três civis feridos no incêndio em Nelas

Fogo foi dominado na madrugada desta quinta-feira.

Um incêndio deflagrou, ao início da tarde desta quarta-feira, numa área de mato, em Nelas, Viseu. Dois bombeiros e três civis ficaram feridos."Os dois bombeiros sofreram ferimentos com entorses e os três civis foram situações por intoxicação. Dois foram encaminhados ao hospital e um terceiro recusou-se a ir", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.O fogo foi dominado esta quinta-feira às 2h30. No local às 4h00, permaneciam ainda 330 operacionais, apoiados por 109 viaturas.O incêndio contou com três frentes ativas e obrigou ao corte da estrada N231 que faz ligação de Nelas a Seia.O fogo provocou a deslocação de 16 pessoas para o centro de acolhimento temporário, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Nelas.

"Neste momento [20h30] temos 16 pessoas, algumas crianças e jovens entre eles, no centro de acolhimento temporário que criámos para o efeito no pavilhão municipal, no centro da vila" de Nelas, avançou Joaquim Amaral à Lusa.